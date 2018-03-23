В Испании готовится открытию первый в стране винный спа-комплекс

Организация Turismo de Galicia объявила тендер на эксплуатацию спа-комплекса в Лейро (Оренсе), который специализируется на винотерапии.

Спа-центр занимает двухэтажное здание, прилегающее к монастырю имени святого Клавдия. Turismo de Galicia провела реставрацию и переоборудовала 500-летнее здание. Его полезная площадь составляет 465 квадратных метров, включая, среди прочего бассейн, сауну, хаммам, контрастный душ и кабины для массажа.

Местные власти сообщают, что речь идёт об эксплуатации всего комплекса, который представляет особую ценность в комарке Рибейро. Целью проекта является расширение потенциала и привлекательности провинции Оренсе как направления для спа-туризма.