В Храме Святого Семейства родились птенцы сапсанов

В Барселоне в этом году родились 10 птенцов сапсанов. 3 из них появились на свет прямо в Храме Святого Семейства, еще 3 - в здании Realia de l’Hospitalet, а остальные – на теплоэлектростанции Sant Adria. А вот пара сапсанов, живущих в районе горы Монжуик, не принесла потомства, возможно, из-за возраста самки, которая уже очень стара.

Сапсаны, живущие в нише стены храма, питаются местными голубями и скворцами. Впрочем, от этого их меньше не становится.

Кроме тех сапсанов, которые выросли в районе Барселоны, есть и другие, которые не приносят потомства, потому что не могут найти подходящего места для гнезда. Они обитают в Вила Олимпика, Диагональ Мар, Херон-Сити, зданиях Grupo Godó и Edificio Allianz. Есть и одинокие хищники, которые прилетают в город зимой. «Одного видят исключительно в порту Барселоны на здании Ergransa», - рассказывает Эдуард Дурани, который осуществляет контроль за птицами.

В период с 1999 по 2003 год в Барселоне родились 47 сапсанов. А с 2003 по 2016 – 117 особей. Из всего этого количества, больше всего число птенцов появилось на свет на Монжуике – 38, еще 24 – в Саграда Фамилия, 11 - в районе Диагональ Мар, 8 - в Оспиталет-де-Льобрегат и 18 - на теплоэлектростанции Sant Adria.

По мнению Дурани единственным фактором, который сдерживает размножение сапсанов, является отсутствие подходящих мест для гнездования. В городе отсутствуют хищники, много пищи и низкая конкуренция между особями этого вида птиц.

Сапсан – хищник из семейства соколиных. Считается самым быстрым живым существом в мире. Способен пикировать со скоростью 322 километра в час.