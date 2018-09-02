В Хихоне женщина пожила в отеле 15 дней и уехала, не заплатив

Испанская полиция задержала 45-летнюю женщину, которая заселилась в отель Хихона, провела там 15 дней, а после уехала, не оплатив свой счёт за проживание на 1206 евро.

Отель обратился в полицию. В заявлении отмечалось, что женщина не только бесплатно жила в номере, но и пользовалась различными дополнительными услугами и не оплачивала их, ссылаясь на проблемы с банковской картой.

После неоднократных требований со стороны персонала внести оплату, женщина заплатила 250 евро, пообещав остальную сумму перевести на банковский счёт.

Спустя 15 дней после заселения женщина попыталась покинуть отель незамеченной, предварительно отдав свой багаж другу. На выходе работники гостиницы остановили её, но затем дали уйти, после того как она вручила личные вещи в качестве залога. Постоялица так и не вернулась в отель, после чего администрация обратилась в правоохранительные органы.

К тому же, выяснилось, что за это время женщина успела украсть несколько флаконов мужских духов на общую сумму 625,5 евро в одном из магазинов города.

Когда мошенницу задержали, оказалось, что ранее она уже привлекалась к ответственности за кражи и нападение на представителей власти.