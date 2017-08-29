В Гранаде таксисты проводят экскурсии на двух языках

Мэрия Гранады положительно встретила появление новой услуги экскурсионного такси, где в роли гидов выступают водители, владеющие двумя языками. С инициативой создания такого рода проекта выступил местный профсоюз.

Проект под названием TaxitourGranada был запущен ещё в июле, однако официальная презентация прошла лишь на прошлой неделе. Туристам предлагается на выбор девять маршрутов по провинции и два по её столице на семиместных автомобилях, которые оснащены специальным оборудованием для лиц с ограниченными возможностями.

Исполняющий обязанности мэра Гранады Бальдомеро Оливер заявил, что проект получил полную поддержку от городских властей, благодаря своей инновационности, конкурентоспособности и высокому качеству оказания услуг, а также возможности продвижения Гранады как туристического направления среди разных категорий путешественников.

Маршрут «Гранада историческая» продолжительностью один час обойдётся туристам в 29 евро. Он охватывает районы Альбаисин, Реалехо и Альгамбра с остановкой на площади Пласа-Альхибес.

«Гранада панорамная» предполагает четыре остановки на самых живописных смотровых площадках города: San Cristóbal, San Nicolás и Sacromonte, а также у Альгамбры. Такая поездка занимает почти два часа и включает «новую» Гранаду с её образцами современной архитектуры. Стоимость маршрута составляет 42 евро.

В провинции на экскурсионном такси можно посетить традиционные «белые города» Альпухарры, Коста-Тропикаль, Сьерра-Невады, Поньенте и Гуадикса.