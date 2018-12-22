В Гранаде создали уникальное приложение для доступных прогулок

Авторы идеи – исследовательская группа MODO. С помощью приложения можно составить маршрут для пешей или велосипедной прогулки по всему миру. Оно может быть особенно полезно для людей с ограниченными возможностями или пожилых людей, которым важно знать о возможных препятствиях на пути.

Программа Personalized Route Assistant (PRoA) способна выстроить самый короткий или самый зелёный маршрут, найти путь с наименьшим уклоном или с безбарьерной средой. При этом от пользователя требуется лишь установить начальную и конечную точку, а также свои предпочтения. Приложение, к тому же, может учитывать наличие зон отдыха или парков. По словам авторов, это «большой прогресс» для людей с ограниченными физическими возможностями, которые хотят путешествовать.

Система позволяет пользователю сохранять маршруты, чтобы иметь возможность пользоваться ими в режиме офлайн. Кроме того, имеется функция сравнения разных маршрутов, чтобы можно было выбрать самый оптимальный.

В приложении использована карта мира OpenStreetMap со свободной лицензией, созданная открытым сообществом пользователей. Для постоянного обновления данных используются снимки с воздуха, GPS-устройства, карты и другие открытые источники информации.