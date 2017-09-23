В Гранаде состоялся официальный запуск метро, говорится в пресс-релизе правительства Андалусии. Планируется, что ежедневно им будут пользоваться около 30 000 пассажиров.

Поезда будут курсировать с 6:00 до 23:00 с понедельника по четверг и с 6:00 до 2:00 по пятницам, субботам и в канун праздников. По субботам и воскресеньям движение будет начинаться в 7:30. В соответствии с планами властей, за первый год работы метро перевезет 11 миллионов человек, к 2019 году эта цифра вырастет до 12,6 миллиона, а к 2020 – до 13,5 миллионов.

Билет на одну поездку обойдется пассажирам в 1,35 евро, в то время как использование карточки-абонемента позволит снизить его цену до 0,82 евро. Помимо этого, в эксплуатацию введен туристический проездной на 1 день с неограниченным количеством перемещений, стоимость которого составляет 4,5 евро.

Запуск метрополитена призван стать одним из важнейших шагов на пути к развитию устойчивой мобильности в Гранаде. Он был спроектирован с учетом связи с уже существующими видами транспорта. Благодаря объединению транспортных компаний в консорциум и использованию интермодальной карты пассажиры смогут делать пересадки и сочетать поездки на метро с путешествиями на городских и междугородних автобусах. Помимо этого, поезда метрополитена пройдут через такие стратегически важные точки, как автовокзал и станция поездов Renfe.

Общая протяженность ветки, соединяющей муниципалитеты Гранада, Альболоте, Марасена и Армилья, составляет 16 километров. Она насчитывает 23 наземных и 3 подземных остановки.