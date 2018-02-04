В Гранаде открылся пивной спа

Beer Spa Granada расположен в центре города. В салоне предлагаются различные процедуры по уходу за телом с использованием пива, которое славится положительным эффектом для кожи. Среди услуг банные процедуры в деревянных бочках и джакузи. В воду для ванн добавляют ингредиенты, входящие в состав пива: пивные дрожжи, хмель и ячмень, которые обладают различными полезными свойствами: от очищения до омоложения, а также помогают снять стресс и способствуют расслаблению. Кроме того, во время спа-процедур предлагается не только купаться в пиве, но и пить его.

Для процедур в салоне используется исключительно местная продукция: пиво марки Alhambra и косметические средства, изготовленные в лаборатории Brech в Атарфе (Гранада).

В течение 2018 года по всей Испании планируется открыть 15 салонов пивной франшизы.