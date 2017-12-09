В Гранаде открылся первый в Испании пивной SPA-центр

В Гранаде открылся первый пивной SPA-комплекс Beer Spa Granada, сообщает радиостанция Europa FM. В других европейских странах, например, Германии или Чехии, эта концепция существует уже давно, но до Испании очередь дошла только сейчас. Впрочем, уже в обозримом будущем географию проекта планируется расширить, включив в нее другие регионы страны.

От прочих пивных SPA андалусский центр отличает широкий спектр услуг – от маникюра и педикюра до массажей с использованием этого напитка, эксфолиации и множества других процедур. При их проведении используются другие виды пива, отличающиеся от подаваемых в барах, поэтому для питья они непригодны. Пенная жидкость, которой заполняются ванны, обладает регенерирующими свойствами, препятствует дряблости кожи и способствует выводу вредных веществ из организма.

Beer Spa Granada находится в центре города. Местная публика настолько тепло встретила эту инициативу, что сейчас речь идет об открытии пивных велнес-центров в Мадриде, Севилье, Малаге и Аликанте. Стоимость процедур в пивном SPA варьируется от 45 евро за индивидуальное посещение до 200 для пар.