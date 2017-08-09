В городке Суэка в Валенсии пройдет традиционное пиромузыкальное шоу

17-е по счету пиромузыкальное шоу в городке Суэка в Валенсии, проводимое с 2000 года при содействии компании Ricasa и местной мэрии и собирающее около 20 000 зрителей, состоится 9 сентября. Как сообщают информационные агентства Испании, в общей сложности организаторы планируют использовать тонну пороха. В этом году важное место в программе мероприятия, получившего название «Большой пиромюзикл» (Gran Piromusical), займет культовый «Маршрут трески» (Ruta del Bakalao), известное валенсийское клубное движение 80-х – начала 90-х годов. Местом проведения шоу станет муниципальный стадион Antonio Puchades. Советник по вопросам культмассовых мероприятий Пау Росельо отметил, что в этом году количество зрительских мест будет увеличено на 3 000.

По словам управляющего и дизайнера пиротехнической компании Ricasa Рикардо Кабальера, основная идея организаторов в этом году заключалась в том, чтобы покончить со стереотипами, связанными с «Маршрутом трески», и совместить качественную музыку с фейерверками, создав новую концепцию так называемого «пиромюзикла». Он рассказал, что представление будет продлено на 9 дополнительных минут, в течение которых огни будут запускаться под самые известные треки «Маршрута трески».

За музыкальную часть мероприятия будет отвечать диджей Виктор Перес. Он намерен «отдать дань уважения легендарным залам 90-х, в число которых входили Barraca, Puzzle, Chocolate, The Face и Spook". Кроме того, к празднику присоединится еще один известный диджей Chimo Bayo.

Еще одним нововведением нынешнего года станет время начала мероприятия, старт которому будет дан в 19:30. До начала непосредственно самого шоу в 23:00 зрители смогут насладиться музыкой от местных диджеев в сопровождении визуальных композиций от компании VFV. Помимо этого, для гостей впервые организуют буфет, где можно будет приобрести сэндвичи, хотдоги и гамбургеры, а также коктейли и другие напитки.

Зрители смогут занять одно из 5 000 бесплатных мест без кресла или приобрести билет на трибуны и стулья. Для местных жителей их цена составит 2 евро, а продажи на сайте www.notikumi.com начнутся с четверга. Нерезиденты могут купить билет за 5 евро.