В Финестрате появится круглогодичный WiFi

Бесплатным WiFi в бухте смогут пользоваться как местные жители, так и туристы. Пляж стал первым в Марина-Байша, где эта услуга будет предоставляться на протяжении всего года.

На открытии присутствовали представители мэрии и проекта «Финестрат – умное туристическое направление», в рамках которого была запущена эта инициатива.

Для того чтобы подключиться к бесплатному WiFi, необходимо лишь ввести адрес электронной почты или зайти через профиль в социальной сети Facebook. Сообщается, что это безопасная сеть провайдера Telefónica España, для выхода в которую используется оптоволокно. Каждая интернет-сессия длится не более двух часов, во избежание непрерывных подключений. Одновременно без потери качества связи интернетом могут пользоваться до тысячи человек. К тому же параметры сети включают фильтры безопасности, для того чтобы ограничить доступ несовершеннолетних к «взрослому» контенту.

Сервис также выступает платформой для туристических продуктов. Стартовой страницей является страница Turismo Finestrat в Facebook. Платформа доступна на четырёх языках: испанском, валенсийском, английском и французском. Кроме того, в сети предлагаются и другие услуги для местных жителей и туристов, например, специальный канал для чрезвычайных ситуаций или информация о прогнозе погоды на пляже.