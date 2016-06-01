В Эстремадуре пройдет фестиваль черешни Cerecera

В течение двух месяцев в долине Валье-дель-Херте (провинция Касерес, Эстремадура) в рамках фестиваля Cerecera будут проводиться культурные, гастрономические и праздничные мероприятия, связанные с черешней. Как сообщают испанские информационные агентства, сезон сбора этой ягоды в регионе приходится на период с мая по июль.

Так, в эти недели жителей и гостей района ждут Гастрономические дни черешни, Ярмарка черешни, визиты в угодья, где она выращивается, дегустации, игры, конкурсы, концерты и множество других событий.

В этом году Ярмарка черешни пройдет уже в седьмой раз. Она состоится 5 июня в муниципалитете Пиорналь. Гости смогут принять участие в дегустации ягод и приготовленного из них холодного супа гаспачо, играх, мастер-классах и культурных этнографических маршрутах, а также понаблюдать за выступлениями аниматоров.

Кроме того, уже в одиннадцатый раз в регионе пройдут Гастрономические дни черешни, которые также включают в себя дегустацию блюд на ее основе. В рамках этого мероприятия восемь местных ресторанов предложат особое меню по фиксированной цене, попробовать которое можно будет с 3 июня по 24 июля по предварительному бронированию.

Помимо этого, в долине также пройдут мероприятия, связанные с агротуризмом. Их участники посетят фермы, где выращивается черешня, и смогут собственноручно ее собрать. Гостей также познакомят с секретами производства местных ягод, известных на весь мир, и прекрасными пейзажами региона. В этом им помогут профессиональные гиды.

Ознакомиться с полным списком запланированных мероприятий можно на сайте www.vallecereza.com