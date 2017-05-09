В Эстремадуре поступили в продажу шоколадные конфеты с хамоном

Необычный продукт, сочетающий в себе шоколад и хамон, идея создания которого зародилась в 2015 году в Техническом агропродовольственном центре Эстремадуры (Ctaex), в скором времени станет доступным для широкой публики. Как сообщает El Periódico, он выставлен на продажу в кондитерской Casa Fuentes в городке Оливенса под оригинальным названием Chachos, но в обновленном формате. "Мы будем выпускать батончики и конфеты с лучшим хамоном региона и тремя видами шоколада – черным, белым или молочным", - объяснил руководитель Casa Fuentes Хосе Игнасио Родригес, кондитер в третьем поколении.

Работу над своим творением его создатели начали около года назад. Основной задачей исследования, результатом которого стало появление конфет с хамоном, была диверсификация местных продуктов и открытие методов, позволяющих использовать мелкие кусочки хамона, остающиеся при его нарезке. При изготовлении Chachos они высушиваются, смешиваются со сливками и добавляются в шоколад. "Как батончики, так и конфеты содержат кусочки хамона размером не более 2 миллиметров, которые придают шоколаду крайне характерный вкус", - отметил Родригес. По его признанию, создать сочетание соленого и сладкого – непростая задача, однако авторам проекта это удалось.

В силу полезных свойств хамона и шоколада, в особенности темного, Chachos можно считать здоровым продуктом, и в Casa Fuentes на него возлагают большие надежды. Начиная с прошлой недели новые конфеты можно приобрести в фирменных кондитерских Оливенсы и Бадахоса. "Мы начнем с продажи на развес, а в будущем упакуем их в коробки разного размера на любой кошелек. Дальнейшее развитие будет зависеть от уровня спроса", - говорит Родригес. Основным рынком реализации станет Эстремадура, однако в Casa Fuentes не исключают возможности выхода в другие регионы.

Как ранее сообщала Noticia.ru, в Гранаде уже с успехом продают леденцы со вкусом хамона.