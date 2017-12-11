В двух музеях Тенерифе появились инновационные аудиопутеводители

В Музее природы и человека и Музее истории и антропологии на острове Тенерифе появился новый сервис Wifimuseum, который позволяет гостям бесплатно подключиться к виртуальным путеводителям по экспозициям. Как сообщают информационные агентства Испании, посредством беспроводной системы, установленной в различных залах музеев, посетители смогут просматривать интересующую их информацию с помощью мобильных устройств. Это нововведение стало серьезным шагом вперед с точки зрения оказываемых услуг, так как оно способствует распространению знаний о коллекциях вышеупомянутых центров.

Сведения в цифровых справочниках представлены на английском, французском, итальянском, немецком и русском языках, что делает музеи особенно привлекательными для туристов. Кроме того, в Музее природы и человека контент также будет доступен на языке жестов.

Для того, чтобы получить доступ к аудиосправочнику, нужно подключить Wi-Fi-соединение на устройстве, выбрать сеть Guíamuseo и зайти через браузер на сайт.