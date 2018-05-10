В доме Адольфо Суареса в Авиле открылся бутик-отель

Особняк в Авиле, в котором жил первый глава демократического правительства Испании Адольфо Суарес, отныне принимает не только посетителей, но и постояльцев.

Особняк из камня появился в 1970-ых, благодаря реконструкции старинного здания. Суарес прожил в нём более десяти лет, а в 1990-ых он был продан. Дом расположен в самом центре Авилы, рядом с дворцом Нуньеса Вела, всего в нескольких десятках метров от Монастыря Терезы Авильской.

Бутик-отель La Casa del Presidente занимает три этажа. На первом уровне сохранились элементы оригинальной постройки, включая деревянные ставни и каменное крыльцо. В отеле десять номеров, которые получили названия ценностей, которые владельцы особняка хотели бы передать постояльцам: Жизнь, Свобода, Радость, Любовь, Завтра, Мир, Согласие, Смелость, Счастье и Диалог.

Из La Casa del Presidente можно напрямую попасть к городской стене Авилы. В отеле также есть собственный сад и бассейн.