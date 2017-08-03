В десятку лучших розовых вин мира вошли три представителя Испании

В топ-10, по версии журнала, вошли три испанских вина: Marqués de Murrieta Primer Rosé 2015 и Chivite Las Fincas Rosado 2016, набравшие по 93 очка из 100, а также Lalomba de Ramón Bilbao 2016 (92 очка). В числе лидеров - французские, швейцарские и австралийские вина. Возглавляет рейтинг с 96 очками французское розе Château Romassan Rosé 2015, изготовленное на винодельне Domaines Ott. Десятку лучших завершает Miraval 2016, который производится во французском Провансе на винодельне, принадлежащей Анджелине Джоли и Брэду Питту.

Испанские розовые вина создают по прованской модели, но в то же время, как отмечает издание, они обладают отличительными чертами, определяющими их уникальный характер. Розовое вино Marqués de Murrieta производится из местного сорта винограда масуэло, произрастающего в Риохе. Вино Lalomba также моносортовое, на основе гренаш, а Chivite представляет собой смесь гренаш-темпранильо.