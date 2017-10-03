В Дении прошел гастрономический фестиваль D*na

30 сентября и 1 октября в Дении прошел первый гастрономический фестиваль D*na, в рамках которого 50 шеф-поваров, производители и ремесленники познакомят гостей со средиземноморской кухней. Как сообщают информационные агентства Испании, вход на мероприятие, организованное мэрией Дении и Бюро Валенсии по вопросам туризма, был свободным. Его "гастрономическим комиссаром" стал кулинар Кике Дакоста.

В ходе прошедшей в Мадриде презентации фестиваля Дакоста назвал "большим успехом" привлечение шеф-поваров со всего мира, которые "приедут, чтобы отпраздновать, понять и разделить гастрономию как наш универсальный язык". Он также подчеркнул, что одной из главных задач фестиваля является "гуманизация" кухни, "делающая возможным сосуществование именитых кулинаров и малоизвестных поваров и ремесленников".

В фестивале приняли участие такие звезды испанской гастрономии, как Жоан Рока, Анхель Леон, Андони Луис Адурис, Жорди Крус и другие. Кухню Валенсии представят обладатели 15 звезд Michelin из 17 существующих в регионе, в том числе Альберто Феррус, Кико Мойя, Суси Диас и Рикард Камарена.

Гостей D*na ждали гастрономические шоу, в ходе которых шеф-повары продемонстрировали публике влияние культуры, ценностей и стиля жизни Средиземноморья на его кухню, секция традиционных региональных блюд, фуд-траки с типичной местной гастрономией и многое другое.

Помимо Дении свою кухню на фестивале представили Тусон (США), Попаян (Колумбия), Белем и Флорианополис (Бразилия), Цуруока (Япония), Чэнду, Шунде и Макао (Китай), Парма (Италия), Эстерсунд (Швеция), Берген (Норвегия), Решт (Иран), Захла (Ливан), Газиантеп (Турция), Чонджу (Южная Корея), Энсенада (Мексика) и Пхукет (Таиланд).