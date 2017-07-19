В центре Барселоны появилась необычная инсталляция

Мэрия Барселоны начала кампанию в пользу «честного и устойчивого туризма», направленную в том числе против нелегальных туристических апартаментов. Как сообщает La Vanguardia, в рамках данной инициативы был запущен сайт www.fairtourism.barcelona, где собрана информация о несанкционированной коммерческой эксплуатации отпускных квартир. Кроме того, через эту страницу можно подать заявление о подобных эпизодах.

Помимо этого, акция включает в себя размещение инсталляций в виде комнат в центре Барселоны, где также будут предоставляться необходимые сведения и информация о сайте. По словам сотрудников городской администрации, кампания призвана показать, что только аренда сдаваемых в соответствии с действующим законодательством объектов может обеспечить постояльцу все необходимые гарантии.

Кампания совпала во времени со встречей представителей муниципальной власти и платформы Airbnb, в ходе которой последним был передан список из 1 036 туристических квартир, в отношении которых действует ордер на прекращение деятельности, однако объявления об их сдаче по-прежнему можно найти в Сети. Мэрия потребовала удалить их в течение месяца. В Airbnb пообещали дать ответ на следующей неделе, когда стороны встретятся вновь. Несколько дней назад они провели первые после нескольких месяцев крайне напряженных отношений переговоры. Тогда руководство Airbnb пообещало удовлетворить требования властей. Администрация также обратилась к представителям платформы с просьбой оказать содействие в разработке протоколов по предотвращению публикации объявлений о незаконной сдаче квартир. «Airbnb должны продемонстрирвоать, что они хотят соблюдать закон, в противном случае мэрия и впредь будет принимать соответствующие меры», - предупредила заместитель мэра Жанет Санс, имея в виду возможные новые санкции.

Вышеупомянутый сайт Fairtourism.barcelona позволяет проверить юридический статус арендуемой квартиры. В том случае, если она не располагает соответствующими разрешениями, пользователи смогут заявить об этом.

Для придания большей видимости данной проблеме кампания также охватит сайты, содержащие информацию о Барселоне или имеющие функции бронирования путешествий в родных странах туристов. Помимо этого, сообщения будут также публиковаться в социальных сетях. Специальные буклеты планируется распространять в пунктах наибольшего наплыва туристов, а также в аэропортах и общественном транспорте. Сведения будут представлены на каталонском, кастильском, английском и французском языках.

В ходе акции с целью привлечения внимания туристов на центральных улицах Барселоны были установлены кровати с лозунгом “Если ее рекламируют в сети Интернет, это еще не значит, что она легальна». Инсталляции в виде комнаты, имитирующей несанкционированно арендуемые апартаменты, можно будет увидеть до 20 июля на площади Каталонии, на пляже Барселонета и в окрестностях Храма Святого Семейства.