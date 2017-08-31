В Буньоле прошла традиционная помидорная битва

162 тонны помидоров было израсходовано в традиционных боях на фестивале Tomatina, прошедших в среду, 30 августа, в валенсийском Буньоле.

Как сообщает агентство Europa Press, в этом году на праздник съехалось 22 тысячи человек из разных стран. По подсчётам местных властей, 65% участников томатного побоища – иностранцы.

Несмотря на дождь, продолжавшийся всю ночь со вторника на среду, участники сражения начали собираться в центре города уже в 9:00, а в 10:54 они встретили приветственными криками и аплодисментами первый из шести грузовиков с сочными овощными снарядами. Многие «бойцы» предусмотрительно запаслись очками для плавания, некоторые нарядились в специальные костюмы. Помидорная битва завершилась в полдень.

Как сообщают местные власти, в городе были приняты необходимые меры безопасности, для этих целей было привлечено 700 человек.

Организаторы фестиваля остались довольны его проведением и отметили, что главное в этом празднике – дать возможность гостям насладиться происходящим, и эта цель была достигнута.