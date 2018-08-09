В Бискайском заливе работает подводная винодельня

44-летний основатель Crusoe Treasure Борха Сарачо до недавнего времени вообще не употреблял вино, но всегда интересовался затонувшими кораблями и потерянными сокровищами, что подвигло его на создание в 2013 году подводной винодельни.

Бутылки с вином погружают в специальных клетках на 20-метровую глубину для вызревания, где они хранятся на протяжении 12 месяцев. Виноделы отмечают, что условия на глубине: отсутствие света и постоянная температура, способствуют вызреванию вина и усложняют его вкус.

В настоящее время не только в Испании, но и в Бельгии, Китае, Швейцарии, Германии и Японии наблюдается растущий спрос на вино, которое выдерживается под водой. В 2018 году Crusoe Treasure рассчитывает продать 30 тысяч бутылок красного и белого вина, в то время как в 2017 году продажи составили порядка 7 тысяч бутылок. Цена бутылки стартует от 58 евро. По сравнению с обычным вином стоимость возрастает на 25-70% из-за дополнительных издержек в процессе изготовления.

С 2009 года таким же способом выдерживают вино в Hotel Cala Joncols в Каталонии. В ближайшем будущем планируется открытие подводной винодельни Undersea в Мурсии, которая собирается производить 50-60 тысяч бутылок в год, и Bodega Palmera Castro y Magan на Канарских островах.