В Бильбао бастуют работники аэропорта

Забастовка началась 17 апреля. Компания Dimaim Systems попытался договориться со своими сотрудниками, предложив 13 из них повышение заработной платы на 9,5 евро в месяц. Те отвергли предложение, назвав его унизительным. Между тем потери, к которым привели сбои в работе, уже оцениваются в 220 тысяч евро - по 200 евро за каждый самолет. Пока эти потери несет компания AENA, которая ответственна за авиасообщение в Испании.