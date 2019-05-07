В Бильбао бастуют работники аэропорта

В аэропорту Бильбао проходит бессрочная забастовка сотрудников, обслуживающих телескопические трапы, которые соединяют самолет со зданием терминала.
Забастовка началась 17 апреля. Компания Dimaim Systems попытался договориться со своими сотрудниками, предложив 13 из них повышение заработной платы на 9,5 евро в месяц. Те отвергли предложение, назвав его унизительным. Между тем потери, к которым привели сбои в работе, уже оцениваются в 220 тысяч евро - по 200 евро за каждый самолет. Пока эти потери несет компания AENA, которая ответственна за авиасообщение в Испании.Темы: Туризм Бильбао