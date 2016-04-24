В Бенидорме откроется отель в парке аттракционов

Отель Grand Luxor Hotel на 300 номеров откроется в этом году в парке аттракционов Terra Mítica в Бенидорме. Об этом сообщила компания Grupo Santa María, которая также управляет аквапарком Aqualandia, морским парком Mundomar и развлекательным Iberia Park.

Новый отель будет удовлетворять потребности посетителей Terra Mítica, а также проводить корпоративные мероприятия: встречи и конференции. Он будет расположен неподалеку от Площади Египта в парке аттракционов, и стиль оформления у него будет соответствующий. В дополнение к прекрасным видам, ресторанам, бассейнам и другим услугам гости отеля будут иметь неограниченный доступ и к Iberia Park.

По мнению управляющей компании, гости отеля смогут «блаженствовать, не покидая парк аттракционов».