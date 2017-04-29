В Барселоне впервые пройдет фестиваль электронной музыки Tomorrowland

Местным партнером проекта выступает звукозаписывающая компания Blanco y Negro. Ее генеральный директор Вероника Касас рассказала, что мероприятие состоится в парке Кан-Сам в муниципалитете Санта-Колома-де-Граменет при полной поддержке ее руководства. На сцену поднимутся как местные, так и всемирно известные диджеи, а с 21:00 и до полуночи будет проводиться спутниковая трансляция с основной площадки фестиваля в Бельгии. Аналогичное прямое включение увидят гости фестивалей Tomorrowland в Дубае, Германии, Израиле, Ливане, на Мальте, в Южной Корее и Тайване. При оформлении площадки организаторы также во многом будут ориентироваться на указания из Бельгии, в соответствии с которыми сценография включит в себя элементы магии и фантазии.

В числе обнародованных имен участников Tomorrowland значатся местные диджеи DJ Nano, дуэт Альберта Неве и Альберта Рамоса, а также такие звезды международного масштаба, как Стив Аоки, Afrojack, Yves V и Double Pleasure. Во время прямого включения 15 000 гостей, которые на сегодняшний день уже приобрели билеты на фестиваль (всего в продажу поступило 30 000), услышат сеты Dimitri Vegas & Like Mike, Армина ван Буурена и KSHMR.