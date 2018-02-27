В Барселоне туристы платят вдвое больше за медицинское обслуживание

Туристы, посещающие Барселону, вынуждены обращаться к посредникам для получения медицинской помощи, которые, в свою очередь, завышают цены на свои услуги, сообщают британские СМИ.

Компания International Care Patient Assistance (ICPA) сотрудничает с больницами Hospital del Mar и Hospital de Sant Pau. По данным портала The Olive Press, в 2017 году через неё были оформлены счета на оплату медицинских услуг для 1615 туристов. Hospital del Mar получил за оказание медицинской помощи 852 тысячи евро, в то время как ICPA, удваивая стоимость услуг, заработала 1,8 млн евро. В Hospital de Sant Pau не располагают данными о том, какие счета компания выставляет туристам.

При этом больницы выступают в защиту ICPA, отмечая, что посредник гарантирует оплату предоставленных услуг. В самой же компании заявляют, что при выставлении счетов иностранным туристам они следуют указаниям медучреждений.