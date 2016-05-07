В Барселоне такси Lamborghini бесплатно покатали пассажиров

Меньше месяца назад на улицах Барселоны можно было увидеть необычное такси: два автомобиля Lamborghini моделей Diablo и Gallardo были оклеены в традиционные для этого вида общественного транспорта черно-желтые цвета. Как сообщает La Vanguardia, Diablo управлял известный спортсмен и трейдер Жозеф Аджрам, а за рулем Gallardo находился основатель продюсерской компании и коммуникационного агентства Black and Rad Себас Ромеро.

Эта маркетинговая кампания была организована брендом GoPro USA. Организаторам явно удалось достичь поставленной цели – горожане бурно реагировали на присутствие этих «такси» на улицах.

Для тех, кто воспользовался их услугами, проезд был бесплатным: пассажиров так называемых LamboTaxis ждал лучший в их жизни маршрут с нулевой стоимостью. «Сегодня мы многих сделаем счастливыми», - отметил Ромеро перед тем, как выехать на улицы Барселоны. Судя по реакции прохожих, так оно и вышло.