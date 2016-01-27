В Барселоне с 15 по 17 апреля пройдет выставка мотоциклов

90% выставочных площадей мотосалона Motoh! Barcelona, который пройдет в каталонской столице с 15 по 17 апреля, на сегодняшний день уже занято. Как сообщают информационные агентства, в павильоне Montjuïc выставочного центра Fira Barcelona свою продукцию представят ведущие производители, в т.ч. BMW, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, KTM, Piaggio, Suzuki, Triumph, Yamaha и другие.

Программа выставки будет поделена на три сегмента: MotohAcademy, который включит в себя образовательные мероприятия и практические занятия в области дорожной безопасности, а также трассы для тест-драйва автомобилей; развлекательную зону с симуляторами, выставками и встречами мотоклубов, а также зону, отведенную профессиональным гонщикам. Кроме того, на выставке будут представлены скутеры, мопеды и сопутствующие аксессуары, а также услуги страховых, финансовых и других компаний.

Мероприятие проводится при поддержке Национальной ассоциации предприятий мотоциклетной промышленности (Anesdor), крупнейшей в своем секторе и объединяющей 35 компаний, которые представляют 90% испанского рынка.

Предыдущая выставка Motoh! Barcelona состоялась 7 лет назад, в 2009 году. Причиной столь долгого перерыва стал экономический кризис. На фоне восстановления показателей продаж мероприятие было возобновлено.