В Барселоне расширят зоны, свободные от сувенирных магазинов

По решению властей Барселоны, у храма Саграда-Фамилия и в Парке Гуэль запрет на продажу сувениров будет охватывать более обширную территорию. Новые зоны, свободные от сувенирных лавок, также появятся в районе Сант-Антони, у Камп-Ноу и Каса-Висенс.

Правительственная комиссия Барселоны предварительно согласовала изменения к специальному плану для коммерческих объектов торговли сувенирами. В соответствии с новыми правилами, границы зон, где запрещена продажа сувениров, расширятся, а у существующих магазинов будут отозваны лицензии.

План был введён в 2008 году с целью сократить чрезмерные скопления людей в наиболее популярных туристических местах каталонской столицы, которые негативно сказываются на городском ландшафте.