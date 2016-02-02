В Барселоне проходит забастовка транспортников

В метро Барселоны забастовка проходит с 10:00 до 15:00 по местному времени. В этот период метрополитен будет работать только на 20% от нормы. Это означает, что поезда будут ходить с интервалом в 20-25 минут. Пассажиров просят выбирать другие виды транспорта.

При этом следует учитывать, что к бастующим присоединились и некоторые водители автобусов.

Транспортники добиваются пересмотра условий труда.