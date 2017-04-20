В Барселоне появятся экскурсии с использованием технологий дополненной реальности

Андалусский стартап Past View планирует предложить жителям и гостям Барселоны экскурсии с использованием очков дополненной реальности, которые уже успешно проводятся в Севилье, Афинах и Эфесе. Об этом сообщают информационные агентства Испании.

Представители компании отметили, что в сфере туризма существует множество способов применения искусственного интеллекта. «Когда мы путешествуем, нам нравится представлять себе истории прошлого, которые происходили в тех или иных местах, и воображать жизнь наших предков, некогда их населявших», - отмечают в Past View. Представители фирмы заверили, что им удалось создать «уникальную услугу, которая предоставляет туристам ни с чем не сравнимую возможность перенестись в прошлые эпохи».

В случае Севильи клиенты смогут, например, понаблюдать за заключением под стражу Мигеля де Сервантеса или стать свидетелями прибытия флотилии Испанской колониальной империи в порт Севильи.

В турецком Эфесе, в свою очередь, посетителей встречают Клеопатра и Марк Антоний, а в Афинах они совершают путешествие во времена классической Греции, знакомятся с первоначальным обликом Парфенона или Эрехтейона и общаются с такими философами, как Платон.

Руководство фирмы отмечает, что «технологии дополненной реальности призваны удовлетворить интересы всех, кто хочет познакомиться с культурой и историей интересным и инновационным способом». По их словам, в скором времени предложение Past View охватит и Барселону.