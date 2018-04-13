В Барселоне появится новая смотровая площадка

В парке Кольсерола в Барселоне организуют новую смотровую площадку у водоёма Финестрелес. Проект планируется завершить уже в этом году.

Многие жители и туристы и раньше останавливались в этом месте, чтобы насладиться панорамой. С горы открывается вид на знаковые места каталонской столицы, включая стадион Камп-Ноу, гору Монтжуик, район Мерсе, выполненный в традиционном стиле, и даже аэропорт Эль-Прат. Городские власти планируют благоустроить полюбившееся посетителями пространство: установить парапет и скамейки из камня. Также в парке появится дорожка, ведущая к смотровой площадке, и соответствующие указатели. Площадь работ будет охватывать 472 квадратных метра. На проект выделено 8,5 тысяч евро.

В настоящее время к смотровой площадке ведёт обычная тропинка в окружении кипарисов. Местные жители, которые были проинформированы о планах муниципалитета, положительно встретили идею благоустройства. Они также выступили с предложением установить систему видеонаблюдения и уделять больше внимания уборке, поскольку на этом месте по вечерам часто собираются компании, которые оставляют после себя много мусора.