В Барселоне открывается выставка «Игра престолов»

Экспозиция, включающая костюмы и элементы реквизита, которые были использованы во время съёмок сериала, раскинулась на площади 1000 метров. Посетители смогут не только осмотреть экспонаты, но и почувствовать себя героем вселенной Джорджа Мартина, сфотографировавшись на память в одной из тематических фотозон.

Организатором мероприятия выступают американский продюсерский центр GES совместно с телекомпанией HBO и европейскими компаниями Sold Out и Encore, которым понадобилось два с половиной года для того, чтобы собрать коллекцию объектов.

Билеты на первые выходные выставки уже раскуплены. Всего продано порядка 20 тысяч входных билетов, стоимость которых колеблется от 10 до 18,50 евро. Выставка продлится до 7 января.

Заключительный восьмой сезон «Игры престолов» выйдет не раньше 2019 года, однако, в скором времени его фанатов ожидает ещё одно мероприятие: оркестр под руководством композитора Рамина Джавади, автора музыки к сериалу, выступит 8 мая 2018 года в Мадриде и 10 мая – в Барселоне.