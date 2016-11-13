В Барселоне открылся музей пожарных

В минувшую пятницу в Барселоне открылся новый центр, призванный сыграть важную роль в предотвращении возгораний и распространении информации о работе пожарных, также включающий в себя музейное пространство. Как сообщают информационные агентства Испании, мэрия города вложила 3 миллиона евро в запуск комплекса Espacio Bomberos-Parque de la Prevención, который разместился в здании бывшей станции Побле-Сек на улице Ллеида. Работы были начаты в 2014 году по указанию бывшего градоначальника Шавьера Триаса.

Нынешняя глава городской администрации Ада Колау подчеркнула, что новый центр призван подчеркнуть важность исторического наследия пожарной службы Барселоны: это было первое во всей Испании здание, построенное как пожарная станция. Автором проекта стал архитектор Эмилио Гутьеррес. Строительство было приурочено ко Всемирной выставке 1929 года.

В комплексе оборудовано несколько выставочных и учебных пространств, и все они направлены на предотвращение катастроф и несчастных случаев. Все представленные экспонаты входят в состав коллекции пожарной службы Барселоны. Кроме того, в выставочной зоне присутствуют интерактивные элементы, с помощью которых посетители могут на собственном опыте пережить ощущения, возникающие при пожарах и в прочих экстренных ситуациях.