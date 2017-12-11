В Барселоне открылась кофейня, в которой можно вздремнуть

После употребления кофе проходит 20-30 минут перед тем, как кофеин всасывается в кровь, говорят эксперты. И именно это время считается подходящим для сна. Для этого явления был придуман специальный термин «напучино» - от английского «nap», что означает «дрёма», и названия итальянского кофейного напитка «капучино».

Кофейня Napuccino открыла свои двери по адресу улица Мунтанер, 22. В кафе установлены кабинки для сна, однако, как отмечают владельцы, отдых может быть разным, поэтому кабинки оборудованы розетками и лампами, чтобы посетители могли поработать или почитать и «отключиться» в любой удобный момент.

По словам владельцев заведения, основная его миссия – дать клиенту отдохнуть. Стоимость посещения составляет 5 евро в час, напитки при этом не ограничены. В меню предлагается кофе, чай, сок и другие напитки, а также десерты. Кроме того, с учётом потребностей клиентов, среди которых много студентов и офисных работников, в кафе была установлена микроволновая печь. Таким образом, посетители могут разогреть принесённую с собой еду. Основное условие – отсутствие сильного запаха.