В Барселоне откроется крупнейший европейский центр эскейп-румов

В марте в Барселоне откроется крупнейший европейский центр эксейп-румов Game Point Center, который займет помещение площадью 3 000 квадратных метров в районе порта Форум, сообщают информационные агентства Испании. Всего гости смогут поучаствовать в квестах в 18 комнатах, каждая из которых имеет свою тематику.

Размер инвестиций в проект на первом этапе составил 3 миллиона евро. Ожидается, что за два года центр привлечет более 100 000 посетителей и позволит создать 35 рабочих мест. В течение этого же срока предложение планируется дополнить новым оборудованием и услугами, в том числе открыть центр виртуальной реальности и создать программу развлечений для детей в возрасте от трех лет, на что потребуется еще 15 миллионов.

Игры формата эскейп-рум проходят в помещениях, имитирующих комнаты. Выход из них закрывается с помощью кода или ключа. Чтобы выбраться оттуда, игроки должны разблокировать дверь максимум в течение часа посредством логических игр и задач, связанных между собой единой историей. В первые месяцы в центре будут работать 18 комнат, посетителям которых предстоит предотвратить затопление круизного корабля, разрешить загадки древнего Египта, спасти мир от апокалипсиса и разгадать секреты волшебной лампы Аладдина.