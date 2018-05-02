В Барселоне не будут полностью очищать пляжи от медуз

Тысячи медузоидных существ были замечены как на пляжах, так и в воде неподалёку от порта Барселоны.

В муниципалитете пояснили, что специальные мероприятия по очистке пляжей от парусников не планируются, а сотрудники коммунальных служб проводят обычную уборку. Они частично собирают парусников, но лишь в тех случаях когда у этих организмов нет возможности вернуться в море естественным образом из-за погодных условий или особенностей прилива и отлива.

Городские власти также подчёркивают, что этот вид не представляет опасности для человека и нет необходимости вводить запрет на купание. В то же время специалисты не рекомендуют прикасаться к парусникам, а в случае если контакт всё же имел место, советуют не трогать руками глаза, губы и открытые раны, чтобы избежать неблагоприятной реакции.

С начала недели медуз можно наблюдать в Порт-Олимпик, а ранее они появились на побережье Аликанте, что объясняется, в частност, сильными приливами и обильными осадками.