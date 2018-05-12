В Барселоне началась борьба с "велобомбилами"

В последние два года в Барселоне наблюдается бесконтрольный рост велотакси. Помимо легальных компаний рынок туристических перевозок пытаются заполнить группировки, которые возглавляют выходцы из Восточной Европы и Пакистана и используют криминальные методы.

«Бомбилы» работают без лицензии и регистрационных знаков, и, по словам некоторых водителей, продают клиентам пиво и наркотики.

Несмотря на прибыльность работы по ночам, некоторые велорикши отказались от предоставления таких услуг, поскольку они сопряжены с угрозой для водителей. Как сообщают велосипедные перевозчики, к ним обращались представители нелегальных группировок с «предупреждениями» об опасности ночных поездок.

Так, на прошлой неделе водитель легально работающей на протяжении многих лет компании Funky Cycle был избит одним из таких подпольных велотаксистов. Инцидент произошёл у кафедрального собора Барселоны, когда водитель Funky Cycle отказался покинуть территорию, на которой работал «бомбила». Чтобы прекратить драку потребовалось вмешательство других велотаксистов. По их словам, нападавший весил более 100 кг и, к тому же, в прошлом занимался боксом. Он скрылся с места происшествия, но продолжает ездить по улицам Барселоны в поисках клиентов.

Перевозчики надеются, что проверки помогут положить конец засилью нелегалов.