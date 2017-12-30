В Барселоне на несколько дней открылась фабрика игрушек

Помещения бывшей фабрики Fabra i Coats, расположенные в районе Сант-Андреу в Барселоне, в этом году вновь превращаются в волшебную фабрику игрушек.

«Фабрика игрушек Трёх царей» работает с 27- 30 декабря и 2-4 января с 17:00 до 21:00, пишет La Vanguardia.

Проект ориентирован на семейную аудиторию и включает в себя новогодние спектакли и световые представления. Маленькие посетители смогут увидеть, как производят игрушки, которые волхвы приносят детям. В этом году организаторы обещают зрителям новых персонажей и новые сюжеты.

На территории фабрики посетителей встретят сказочные герои и музыкальное сопровождение.

Гостям мероприятия предлагается посетить почтовое отделение на фабрике и склад игрушек, где также запланированы тематические представления.