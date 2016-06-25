В Барселоне борются с распространением тигровых комаров

Городские службы Барселоны зафиксировали 50 зон риска распространения опасных тигровых комаров. Они прекрасно себя чувствуют в городских парках и садах. Тигровые комары могут переносить опасные вирусы, в частности, Чикунгунья, вирус долины Чаче, вирус Западного Нила и вирус энцефалита Сент-Луис.

Тигровые комары впервые появились в Каталонии в 2004 году – в городке Сант-Кугат-дель-Вальес. С тех пор популяция росла, хотя власти Барселоны утверждают, что

принимаемые ими меры начинают приносить плоды: в прошлом году зон риска было 68, на 18 больше, чем теперь.

В этом году у Агентства общественного здравоохранения Барселоны есть помощник: приложение для мобильных телефонов под названием Mosquito Alert. Оно бесплатно для скачивания. Пользователи могут помечать, где заметили комаров: отправлять геотеги и фотографии, которые потом оценивает группа специалистов.