В Барселоне бастуют водители автобусов

В Барселоне и ее окрестностях бастуют водители автобусов. Ограничить свою работу решили сотрудники автобусной компании Mohn, которая предоставляет услуги на маршрутах 902, CF1, GA1, VB1, VB2, L80, L81, L82, L85, L86, L87, L88, L94, L95, L96, L97 и L99; и на ночных линиях N12, N13, N14, N15, N16 и N17.

Движение будет приостановлено в понедельник (12 сентября), в среду (14-го) и пятницу (16-го) с 8:30 до 10:30, с 16:30 до 18:30 и с 00:00 до 2:00. Во вторник и четверг (20 и 22 сентября) автобусы частично не выйдут на маршрут с 10:00 до 13:00, 17:30 до 20:30, с 00:00 до 3:00. В эти часы по утрам можно ожидать 30% от нормального объема движения, а в часы пик второй половины дня – 50%. Для ночного автобуса – 33%.

Городские власти советуют пассажирам выбирать альтернативные виды транспорта, например, железную дорогу, электрички и трамваи.

Если компании и ее работникам не удастся договориться, забастовка будет проходить 12 дней до 23 сентября.