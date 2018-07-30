В Балеарском море обнаружено два больших очага пластикового загрязнения

Исследователи обнаружили в водах к западу от островов Ибица и Майорка два крупных очага концентрации пластика. Скопления пластиковых отходов в 3-4 раза превышают уровни, зафиксированные в других частях Средиземноморья.

Исследования проводятся в рамках проекта Nixe3. Мониторинг в центральной и западной части Средиземного моря проводится с 2010 года.

Эксперты пришли к выводу, что наибольшая концентрация пластика в воде наблюдается в прибрежных зонах, а также в местах слияния течений.

Анализ вод показал, что средняя концентрация пластика в Средиземном море находится на уровне 147,5 тысяч пластиковых частиц на км2. К западу от Ибицы, на уровне бухты Сан-Антонио, концентрация в 30 раз выше – 4,576 млн частиц на км2. К западу от Майорки, в районе Порт-дель-Канонхе она составила почти 2,7 млн частиц на км2. 97% обнаруженных пластиковых частиц имеют размер менее 5 мм и не видны невооружённым глазом.

Исследователи объясняют местоположение очагов течениями, которые могли принести в эти зоны отходы со стороны Франции, Каталонии или устья реки Эбро, а также относительной близостью городских и туристических центров.

Специалисты также сообщили, что 98,9% произведённых человеком отходов, сброшенных в море, приходятся на пластик. Только на поверхности Средиземного моря, по подсчётам исследователей, находится порядка 1,5 тысяч тонн пластиковых отходов.