В арагонском городке Файон активно развивают речной туризм

Администрация арагонского городка Файон занялась активным развитием прогулок по реке Матарранья, сообщает Efetur. С этой целю власти приобрели две традиционные для районов течения реки Эбро лодки под названием "льяут", каждая из которых рассчитана на 26 мест. В их покупку мэрия вложила 40 000 евро.

Речные прогулки стартовали в июле этого года. Их отправной точкой стал причал Рейшага, откуда лодки следуют к туннелю бывшей железной дороги и к колокольне церкви в старой части города, проходя мимо места, где Матарранья впадает в Эбро.

Кроме того, отличительной чертой Файона являются речные побережья и галерейные леса, а в местных водах обитает множество пресноводных видов, что делает данный район идеальным местом для рыбалки.

С другой стороны, в течение всего года здесь работает Музей битвы при реке Эбро и Гражданской войны, открывшийся десять лет назад. Он посвящен сражению, которое произошло в Файоне в 1938 году.

Помимо этого, в скором времени в городе откроется музей, посвященный творчеству художницы Марии Пилар Бурхес, почетной жительнице города и автору фресок в местной церкви Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар.

Наконец, третий музей, который на данный момент находится на этапе подготовки, будет посвящен навигации. В нем выставят легендарную лодку-"льяут" Cardenal, отреставрированную правительством Арагона в 2009 году.