В Арагоне отобрали самые живописные маршруты для автомобилистов

Арагон стал первопроходцем в Испании по внедрению «неспешного вождения» как разновидности автомобильного туризма. Автомобилистам предлагается 7 маршрутов, на которых они смогут насладиться пейзажами и познакомиться с регионом.

Проект был представлен на этой неделе Советом по туризму автономной области. Его представители отметили, что трассы, проходящие через знаковые или живописные места, привлекают туристов и в других странах. Авторы инициативы черпали вдохновение из популярной в США Трассы-66 и «Романтической дороги» в немецкой Баварии.

Отмечается, что более 45% путешественников совершают две-три поездки в год, при этом более 74% из них делают это, чтобы расслабиться и отвлечься, и новый туристический продукт соответствует этой философии, а также идее устойчивого туризма.

Арагонские маршруты охватывают 16 комарок. Главный маршрут «Королевская трасса» имеет протяжённость 400 км и пересекает Арагон с севера на юг, другие же позволяют сделать круг по той или иной местности. К концу года планируется представить ещё восемь маршрутов.

Проехав по этим трассам, по словам представителей администрации, можно познакомиться с большим количеством памятников природного, культурного и архитектурного наследия, разнообразными пейзажами и климатическими зонами, а также с традиционной кухней Арагона.

Полная информация о проекте, трассах и достопримечательностях собрана на сайте www.slowdrivingaragon.com.