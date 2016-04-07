В апреле отели Испании повысили цены на 12%

Средняя цена номера в испанском отеле в апреле составила 111 евро. Она выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 7% по сравнению с мартом 2016-го. Об этом свидетельствуют данные индекса стоимости отелей от компании Trivago. Испанский ценник оказался чуть ниже, чем в среднем по Европе, где он составил 123 евро.

В Барселоне самые дорогие номера, они стоят 160 евро за ночь. В Пальма де Майорка – 154, в Севилье – 126, в Мадриде – 115, в Кордове – 113, а в Жироне – ровно 100 евро.

За год в некоторых из этих регионов произошли изменения. К примеру, в Жироне цены выросли на 25%, на Тенерифе – на 17%. В Барселоне, Кордове и Севилье зафиксирован рост на 30%, 28% и 25% соответственно.

А вот в Лас Пальмас отели подешевели с 96 до 73 евро.

Регионами с самыми низкими ценами в апреле являются Астурия, Галисия, Кантабрия и Арагона, где стоимость номера остается ниже 100 евро за ночь. Самыми дорогими стали: Каталония (139 евро), Балеарские (118 евро) и Канарские острова (114 евро).

В Европе самыми дешевыми странами для проживания признаны Болгария (48 евро), Россия (50 евро) и Румыния (66 евро), а самыми дорогими - Швейцария (192 евро), Нидерланды (169 евро) и Великобритания (155 евро). Турция и Россия определены Trivago, как места, где цены упали сильнее всего – на 25% и 23% соответственно.