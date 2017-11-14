В андалусских горах Сьерра-Морена появится новый пеший маршрут

Маршрут проходит между городком Эль-Кастильо-де-лас-Гуардас и районами Минас-дель-Кастильо и Эль-Педросильо в его окрестностях. Продолжительность экскурсии составляет около 4 часов 30 минут. В пути участники маршрута смогут насладиться традиционными пейзажами местных лугов и увидеть дубы и подлесок, где произрастают земляничные и мастиковые деревья, ладанник, розмарин, тимьян и лаванда. Кроме того, в этих местах обитают такие представители фауны, как лисы, виверры, кабаны, кролики, зайцы, орлы-карлики и черные коршуны, а также аисты, пустельги, соловьи, лазоревки и удоды. Наряду с природным разнообразием, участники маршрута также увидят несколько скотоводческких хозяйств и даже монументальное наследие в виде археологических памятников и документов, связанных с горным делом эпохи Средневековья.