В Андалусии может появиться подводный парк с искусственными рифами

Мэрия муниципалитета Рокетас-де-Мар, расположенного в провинции Альмерия, представила «первый в Андалусии проект», основной задачей которого является создание подводного парка с искусственными рифами. Как сообщают информационные агентства Испании, они будут созданы за счет затопления кораблей и прочих объектов.

Инициативу представили советник по вопросам торговли, туризма и пляжей Луис Мигель Кармона и коллектив предпринимателей сферы дайвинга Acebal-Asempal. Необходимые разрешения для ее реализации должен выдать Совет по вопросам охраны окружающей среды при правительстве Андалусии.

По словам Кармоны, побережье в местечке Агуадульсе – «идеальное место» для создания подводного рифа. По его словам, сами власти в 2013 году разместили там нечто подобное. Советник отметил, что речь идет о расширении уже существующего рифа и превращении нового подводного пространства в туристическую достопримечательность, которая привлекла бы дайверов со всего мира.

Риф планируется создать в двух километрах от скал, в километре от так называемого подводного луга посидонии океанской и в 900 метрах от входа в порт. Его площадь составит 6 000 квадратных метров.

«Это идеальное место, удаленное от любых заповедников или природных парков, которое поспособствует развитию биоразнообразия. Кроме того, его местоположение рядом с портом Агуадульсе значительно упростит его обслуживание и позволит связать подводный комплекс с зоной ресторанов и развлечений», - отметил вице-председатель Acebal-Asempal Фернандо Орри.

С точки зрения представителей мэрии, проект призван «удовлетворить спрос в секторе, который в Андалусии пока не представлен ни одной инфраструктурой», а также обеспечить привлечение экологичного туризма и снизить степень его зависимости от фактора сезонности, считает Кармона.