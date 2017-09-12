В алькасаре Кордовы возобновится ночное светомузыкальное шоу

28 сентября в Кордовском алькасаре вновь будет представлено светомузыкальное вечернее шоу, получившее название "Волшебные ночи". Как сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на заявления первого заместителя мэра Кордовы Педро Гарсии, стоимость входного билета для иногородних зрителей составит 6,5 евро, а для местных жителей представление будет бесплатным. Приобрести билеты можно в любом информационном пункте мэрии Кордовы, в том числе в Центре приема посетителей, и на сайте Муниципального института туризма (Intur).

Представления будут проводиться со вторника по воскресенье, а также в праздничные и предпраздничные понедельники. В период с января по март и с ноября по декабрь шоу можно будет увидеть один раз в день, в 21:00, а с апреля по октябрь включительно число представлений будет увеличено до двух, в 22:30 и 23:30. Кроме того, с мая по август по субботам они будут транслироваться трижды.

Что касается самого шоу, то оно было усовершенствовано за счет применения новых технологий записи, двухмерных и трехмерных изображений, а также техники хромакей – наложения изображений актеров на воссозданые в цифровом формате пейзажи. Помимо этого, на фонтан с водным экраном, посещение которого станет последним этапом ночной экскурсии, будут транслироваться рекламные видео, адаптированные ко времени года и присутствующей публике.