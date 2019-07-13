В Аликанте закрыли три пляжа из-за агрессивной рыбы

Пляжи El Pinet, La Marina и El Rebollo в Аликанте были закрыты в пятницу из-за двух случаев нападения рыбы на детей.
Как рассказали работающие на побережье спасатели, около 17:30 7-летнего мальчика, который находился на мелководье на пляже El Pinet, атаковала рыба. Ребенка доставили в госпиталь, где ему обработали раны.
Буквально через полчаса после этого инцидента на том же пляже рыба укусила за ногу другого ребенка - 10 лет. Его тоже сразу доставили в госпиталь.
После второго случая спасательная служба Эльче решила закрыть этот и соседние пляжи, установив красные флаги. Впрочем, уже в субботу ограничение на купание были сняты. Хотя до сих пор не удалось установить, какая именно рыба нападала на детей.
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