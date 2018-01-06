В Альгамбре заработала новая система продажи электронных билетов

С начала 2018 года в архитектурно-парковом ансамбле Альгамбра в Гранаде заработала система онлайн-бронирования и продажи входных билетов. Отныне зарезервированные через интернет билеты не нужно забирать в кассах комплекса.

В Альгамбре сообщают, что в первые дни работы системы каких-либо проблем не наблюдалось, и в кассах нет очередей. Часть комплекса, включая Башню справедливости, музей, а также площадь Водоёмов, можно посетить бесплатно, и с введением нового формата работы в Альгамбре была расширена информационно-справочная поддержка. При покупке билета посетители могут получить на электронную почту дополнительную информацию об архитектурном памятнике и маршрутах посещения. Билет можно приобрести за два часа до визита, однако, рекомендуется делать это заблаговременно, поскольку число посетителей Дворца Насридов и других частей архитектурно-паркового ансамбля ограничено.

Руководство комплекса положительно оценивает первые результаты работы новой системы. Она была внедрена в октябре 2017 года, и до конца года билеты можно было получить как через интернет, так и в кассах Альгамбры. Сейчас билет можно забронировать онлайн, а распечатать – в любом удобном месте.

Нововведения коснулись и формата билетов: они содержат QR-код и привязаны к документам, удостоверяющим личность, что позволяет избежать мошенничества и перепродажи.

В администрации Альгамбры отмечают, что турагентства понемногу привыкают к использованию новой системы, хотя в первые месяцы её функционирования наблюдалось небольшое снижение потока посетителей.