В аэропорту Сантьяго появился новый VIP-зал

Как сообщили в Управлении воздушного транспорта и авиации Aena, . VIP-зал обошёлся почти в 210 тысяч евро. Его создание было связано с повышенным спросом на эту услугу, которая направлена на то, чтобы улучшить впечатления пассажиров от пребывания в аэропорту.

VIP-зал занимает 210 квадратных метров и рассчитан на 34 человека. В нём есть услуги кейтеринга, свежая пресса, информационные табло, санузлы и Wi-Fi.

Лаунж-зона будет доступна для пассажиров с 05:30 до 23:00 в летний сезон и с 06:00 до 22:00 – в зимний. Услугой могут воспользоваться пассажиры первого и бизнес-класса, а также обладатели карт постоянного клиента авиалиний с отправлением из аэропорта. Как и в других залах Aena, забронировать лаунж-зону можно с помощью официального приложения компании, на её официальном сайте, а также непосредственно у стойки в аэропорту.