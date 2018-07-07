В аэропорту Малаги появились новые услуги для детей и родителей

Аэропорт Малаги «Коста-дель-Соль» привлекает путешественников с детьми с помощью новой бесплатной услуги – прогулочных колясок в зоне посадки. Кроме того, в аэропорту модернизировали места для пеленания детей и раздевалки.

Начиная с этой недели, в транзитной зоне T3 и в T2 появилось полсотни колясок для младенцев и маленьких детей. Эта услуга позволит семьям с детьми сразу сдавать в багаж собственные коляски. «Стоянки» с колясками расположены в зонах, удалённых от основных потоков людей.

Помещения для пеленания были переоборудованы таким образом, чтобы сделать их более доступными для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, были организованы дополнительные раздевалки для детей и взрослых, также приспособленные для тех, чьи физические возможности ограничены.

Новые инициативы внедряются в рамках плана, направленного на превращение аэропорта в комфортное для семей пространство. Для детей на территории аэропорта также есть 7 игровых площадок, как в зоне прилётов, так и отправлений.