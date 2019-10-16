В аэропорту Мадрида появились терминалы для возврата НДС

Компания Global Blue установила в аэропорту Мадрида терминалы для самостоятельного возврата НДС (IVA), которыми могут воспользоваться туристы, не являющиеся гражданами Евросоюза.
Как говорится в сообщении компании, установленные в «Барахасе» автоматы стали первыми подобными терминалами в мире. Они расположены в терминалах Т1 и Т4. В Global Blue уверены, что с ними процесс возврата НДС станет гораздо быстрее и удобнее. Туристу нужно будет задержаться у автомата на пару минут перед вылетом в родную страну.
Пока получить возврат можно только наличными. Но уже со следующего года появится возможность сразу зачислить деньги на карту.Темы: Туризм Мадрид